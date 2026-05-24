On je svoju odluku saopštio čelnicima.

Njegov sastav je završio na sedmom mestu na tabeli, daleko od borbe za Evropu, ali su čelnici bili zadovoljni urađenim. Ponudili su Saši Iliću novi ugovor, ali je on odlučio da ga odbije i da potraži novi posao.

On je na početku trenerske karijere bio asistent u reprezentativnim selekcijama Srbije i selektor nacionalnog tima do 16 godina. Kasnije je samostalno radio u Čukaričkom, CSKA iz Sofije, Atromitosu i Nižnjem Novgorodu.

Za Sumgajit su kod njega nastupali bivši igrači crno-belih Nikola Ninković i Aleksa Janković. Dosadašnji trener se javio na društvenim mrežama.

- Završili smo celu sezonu u Sumgajitu. Zahvalan sam zbog poverenja i šanse. Hvala klubu i saradnicima. Nosimo nezaboravne uspomene sa nama - napisao je Saša Ilić.

Saša Ilić je najveća legenda crno-belih i rekorder po broju nastupa, pošto ih je upisao 873 na zvaničnim mečevima, a skoro 1.000 ako računamo i nezvanične, odnosno prijateljske susrete.