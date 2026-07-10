Portugal nije uradio gotovo ništa, Kristijano nije blistao ali... Mnogi smatraju da se sve ovo desilo zbog Bruna Fernandeša i njegove želje da napakosti Ronaldu.

Mnogi Ronaldovi navijači na mrežama X i Instagram tvrde da su Fernandeš i pojedini reprezentativci namerno igrali ispod svog nivoa kako bi Ronaldo ostao u drugom planu.

Neki od komentara glasili su:

"Svi znaju da si sebičan igrač koji je sabotirao Ronalda da bi bio u centru pažnje".

"Dodaj loptu Ronaldu".

"Da nije bilo Kristijana, niko ne bi znao ko si".

"Upravo si dobio ono što si želeo".

"Ronaldo je najveći".

Optužbe su dodatno dobile na težini nakon što je Ronaldova sestra Katija Aveiro lajkovala objavu na Instagramu u kojoj se Fernandeš kritikuje zbog slabih partija u dresu Portugala.

"Kao da su odjednom zaboravili kako se dodaje lopta, kako se osvaja posed i kako se kreće u kontranapad. Sve se svelo na vraćanje lopte u sredinu terena... Veoma čudno Svetsko prvenstvo", navodi se u objavi.