Veliki četvrtfinalni okršaj na Mundijalu između Engleske i Norveške, koji je zakazan za subotu u 23 časa na stadionu "Hard Rok" u Majamiju, mogao bi da bude odložen nakon dramatičnog upozorenja meteorologa.



Nacionalna meteorološka služba SAD (NWS) izdala je hitno upozorenje za oblast Južne Floride zbog nezapamćenih vrućina, a britanski tabloid "The Sun" otkrio je da postoje šanse da se i susret pomeri.

Stručnjaci upozoravaju da bi subjektivni osećaj temperature već u petak mogao da dostigne neverovatna 43 stepena Celzijusa. Da stvar bude gora, suvi talas tropske vrućine pojačan je dolaskom ogromnog oblaka saharske prašine.

Ova vazdušna masa stigla je do Floride preko Atlantika ranije ove nedelje. Iako se većina prašine nalazi na visini od oko kilometar i po iznad tla, ona i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost. Moguće je masovno aktiviranje alergija kod ljudi, a znatno je povećan i rizik za sve koji imaju problema sa respiratornim traktom.

Nakon suve i vrele subote, uslediće skok vlažnosti vazduha i povratak snažnih oluja. Upravo su ove vremenske nepogode, pre svega najavljene grmljavine, podgrejale sumnju u to da li će meč između Engleza i Norvežana uopšte početi u zakazanom terminu.

Prema zvaničnom pravilniku FIFA, ukoliko se detektuje udar groma u krugu od 13 kilometara (8 milja) od stadiona, utakmica se momentalno prekida ili odlaže kako bi se zaštitili fudbaleri i publika.