Kako je saopštila FIFA, Pinjeiro će predvoditi portugalsko-kanadsku kombinaciju arbitara u meču između Argentine i Švajcarske koji je na programu u nedelju u tri časa ujutru po srpskom vremenu u Kanzas Sitiju. Uz aut linije biće Bruno Žesus i Lusijano Maja, a četvrti sudija će biti Kanađanin Dru Fišer.

Kad je u pitanju utakmica Engleska - Norveška, koja se igra u subotu od 23 časa u Majamiju, pravdu će deliti Francuz Kleman Turpan. Pomagaće mu zemljaci Nikolas Danos i Benžamen Pažes.

Španac Alehandro Ernandez biće četvrti arbitar.