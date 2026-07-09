Paragvajci su, očigledno, objavili rat Kilijanu Mbapeu, a kako se u tom zlu ne biraju sredstva, francuski as je „ubijen“. Tačnije spaljen!

Status najomraženije osoba u Paragvaju kapiten „galskih petlova“ je dobio posle eliminacije njihove reprezentacije u osmini finala. Em je dao jedini gol za pobedu aktuelnog viceprvaka sveta, em se posle utakmice nije pozdravio s golmanom „albirohe“ Orlandom Hilom, što je posebno zasmetalo politički Selesti Amaralji, pa je krenula u rasistički napad na tamnoputog Francuza.

Najbolji fudbaler selekcije Didijea Dešana je uoči starta „evropskog Mundijala“ doživeo i sudbinu veštica iz srednjeg veka. Na festivalu u gradu San Hoze de los Arohis lokalci su napravili lutku na koju su napisali Mbape. Obesili su je na drvo i zapalili! Kilijanovo „ubistvo“, pospešeno pucanjem petardi koje su bile unutar lutke, Paragvajci su propratili oduševljenim klicanjem.

Seleste Amarilja je ponovo uvredila napadača Real Madrida, koji blista na šampionatu za koji na jednom mestu imate sve. Ovog puta iz Senata južnoameričke države.

- Kad je Hil, momak koji prvi put učestvuje na Mundijalu, hteo da se rukuje uz svu poniznost Paragvajca, ovaj ku*kin sin je odbio da mu pruži ruku i vikao mu u lice. To nije francuski, Francuz to nikad ne bi uradio - rekla je Amarilja.

Prethodno je kapitena Francuske nazivala „kolonizovanim Kameruncem“ koji „nije naučio da piše“ i koji je „sisao kokos umesto majčinog mleka“. Njene ispade su osudili FIFA, Ujedinjene nacije, brojne ličnosti, izgleda badava...