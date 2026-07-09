Paragvajci su, očigledno, objavili rat Kilijanu Mbapeu, a kako se u tom zlu ne biraju sredstva, francuski as je „ubijen“. Tačnije spaljen!

Kilijan Mbape i Orlando Hil

Status najomraženije osoba u Paragvaju kapiten „galskih petlova“ je dobio posle eliminacije njihove reprezentacije u osmini finala. Em je dao jedini gol za pobedu aktuelnog viceprvaka sveta, em se posle utakmice nije pozdravio s golmanom „albirohe“ Orlandom Hilom, što je posebno zasmetalo politički Selesti Amaralji, pa je krenula u rasistički napad na tamnoputog Francuza.

Najbolji fudbaler selekcije Didijea Dešana je uoči starta „evropskog Mundijala“ doživeo i sudbinu veštica iz srednjeg veka. Na festivalu u gradu San Hoze de los Arohis lokalci su napravili lutku na koju su napisali Mbape. Obesili su je na drvo i zapalili! Kilijanovo „ubistvo“, pospešeno pucanjem petardi koje su bile unutar lutke, Paragvajci su propratili oduševljenim klicanjem.

Lutka Mbapea u Paragvaju

Seleste Amarilja je ponovo uvredila napadača Real Madrida, koji blista na šampionatu za koji na jednom mestu imate sve. Ovog puta iz Senata južnoameričke države.

- Kad je Hil, momak koji prvi put učestvuje na Mundijalu, hteo da se rukuje uz svu poniznost Paragvajca, ovaj ku*kin sin je odbio da mu pruži ruku i vikao mu u lice. To nije francuski, Francuz to nikad ne bi uradio - rekla je Amarilja.

Seleste Amarilja

Prethodno je kapitena Francuske nazivala „kolonizovanim Kameruncem“ koji „nije naučio da piše“ i koji je „sisao kokos umesto majčinog mleka“. Njene ispade su osudili FIFA, Ujedinjene nacije, brojne ličnosti, izgleda badava...

Kilijan Mbape