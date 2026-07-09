Pobednik ovog meča u polufinalu će igrati sa boljim iz duela Španija - Belgija.

FRANCUSKA - MAROKO 0:0

Stadion: Žilet (Boston)

Sudija: F. Teljo (Argentina)

4. minut - Preti Francuska preko Mbapea, dobar njegov udarac sa nekih 17,18 metara, brani Bunu i šalje loptu u korner. Nova prilika, sada je Dembele pokušao i ponovo brani Bunu.

1.minut - Utakmica je počela!

20.59 - Ovo će biti repriza polufinala od pre četiri godine. Tada je Francuska slavila rezultatom 2:0.

20.57 - Sa druge strane, Marokanci su posle dobrih partija u grupnoj fazi i početnog remija protiv Brazila, nastavili sa hrabrim igrama i u nastavku takmičenja. Prvo su eliminisali Holandiju posle boljeg izvođenja penala, da bi domaću selekciju Kanade lako savladali sa 3:0.

20.56 - Francuska je među osam najboljih stigla zabeleživši svih pet pobeda. Osim tri trijumfa u grupnoj fazi, usledile su i pobede protiv Švedske 3:0 u šesnaestini, i 1:0 protiv Paragvaja u osmini finala.

20.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva u kojoj se sastaju Francuska i Maroko. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Bostona.