Roberto Martinez mogao bi vrlo brzo da se vrati na selektorsku funkciju, pošto se njegovo ime sve češće pominje kao jedno od glavnih rešenja za klupu reprezentacije Škotske nakon rastanka sa Portugalom.

Španski stručnjak napustio je portugalsku reprezentaciju posle eliminacije u osmini finala Svetskog prvenstva 2026, a svega nekoliko dana kasnije našao se među kandidatima za naslednika Stiva Klarka, koji je podneo ostavku posle neuspeha Škota na Mundijalu.

Martinez nije nepoznato ime u škotskom fudbalu. Tokom igračke karijere nosio je dres Motherwella, gde je upoznao i svoju suprugu, pa zbog toga ima snažne veze sa tom zemljom. Upravo zbog toga britanski mediji smatraju da bi mogao ozbiljno da razmotri ponudu Fudbalskog saveza Škotske.