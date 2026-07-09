Fudbalski timovi iz Crne Gore zabeležili su poraze u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Nije dobro krenulo po crnogorski fudbal pošto je odmah u sredu Sutjeska izgubila od favorizovanog Kairata rezultatom 2:1 u prvom meču prvog kola i to na gostovanju.

Sutradan, u četvrtak, Mornar iz Bara obrukao se u Andori i izgubio rezultatom 2:1 protiv tamošnjeg Atletika.

U narednom terminu smo videli da je FK Dečić izgubio od Lijepaje rezultatom 1:0 na gostovanju u Letoniji.

Da stvar bude još teža po njih, domaćin je igrao sa igračem manje! Crveni karton je zaradio Martins zbog oštrog prekršaja već u 21. minutu i preko sat vremena je Dečić imao igrača više.

To nisu iskoristili i bili su kažnjeni pošto je Ede u 64. minutu kaznio Crnogorce za veliku pobedu Lijepaje.

Poslednji tim koji je nešto mogao da uradi bio je Petrovac i to protiv Žalgirisa iz Kaunasa. Oni su takođe izgubili, rezultatom 3:1.

I to na svom terenu.

Strelac jedinog gola za Petrovac bio je Nemanja Carević u 27. minutu.

Litvance je obradovao Nikola Petković u 18. minutu, da bi isti igrač u 58. povisio na 2:1, a za konačnih 3:1 postarao se Bilenkij u 87. minutu utakmice.