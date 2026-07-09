Tužne vesti potvrdio je kasnije i Fudbalski savez Rumunije uputivši najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Murešana, dok su se takođe u međuvremenu oglasili i klubovi za koje je bivši fudbaler igrao.

Najuspešniji period Murešanove karijere bio je inače u Klužu, sa kojim je osvojio titule prvaka Rumunije 2008, 2010. i 2012. godine. Tri puta je igrao Ligu šampiona sa rumunskim klubom u čijem dresu je odmeravao snage, između ostalih, i sa Mančester junajtedom i Čelsijem.

- Opština Apold izražava duboku tugu zbog vesti o smrti gospodina Gabija Murešana, gradonačelnika i predanog službenika naše zajednice. Naša zajednica će čuvati uspomenu na njega i biće zahvalna za sve što je učinio za ljude i opštinu Apold - navodi se u saopštenju lokalne uprave.







