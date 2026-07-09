U sredu je odradio i prvi trening sa saigračima, a dok je davao izjavu za klupske društvene mreže primećeno je da je znak proizvođača dresova crveno-belih blurovan.

Jedni tvrde da Marko navodno prelazi na broj 7, koji je nosio u nekoliko navrata u karijeri i koji je nosio i na nedavnom Svetskom prvenstvu, umesto dosadašnjeg broja 89. Navodno, klub želi da sačeka sa objavljivanjem ove promene, koja je trebal oda bude iznenađenje.

Drugi pak, smatraju da je proizvođač opreme blurovan jer Marko Arnautović ima sponzorski ugovor sa drugim, ali to ne pije vodu jer mnogi fudbaleri imaju drugačije ugovore po pitanju sportske opreme.

Uskoro će sve biti poznato.

-Probaćemo sve da uđemo u Ligu šampiona, naravno osvojimo kup i prvenstvo, opet da se radujemo svi zajedno - poručio je Marko Arnautović.