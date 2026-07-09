Nemački "Bild" saznaje da je najveća bitka eskalirala oko luksuzne jahte od skoro pola miliona evra – opremljene kuhinjom, kupatilom i dvema spavaćim kabinama, ali i oko raskošne vile na Majorcivredne 4,5 miliona evra, u kojoj Ana trenutno živi sa njihovim sinovima.

Do razdora oko ove nekretnine došlo je jerBastijan zahteva polovinu novca od njene ukupne vrednosti, za šta Ivanovićeva neće ni da čuje. Ovu kuću, u kojoj je ona ostala da živi posle razvoda, Ana je kupila pre braka, dok su je oni samo zajednički renovirali pre nekoliko godina, zbog čega on i nema prava da traži da bude predmet podele. Vila se nalazi u naselju Son Vida, jednom od najlepših mirnih delova Španije.

U dvorištu se tereni za sport, a kuća je uređena u minimalističkom stilu s belim, bež i sivim tonovima. Prema pisanju nemačkih medija, nekretnina se prostire na 950 m2, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene.

U renoviranje Ana je uložila oko dva miliona evra. Imanje je veliko gotovo 6.000 m2.

Tokom zajedničkog života zadržali su odvojene račune, pa u skladu s tim dele samo ono što je stečeno zajednički za vreme braka, poput investicija, pokretnosti ili nekretnina kupljenih zajedničkim sredstvima.

Kako oboje imaju veliko bogatstvo i nakon uspešnih sportskih karijera ulagali su u vrlo uspešne biznise, spekuliše se kako će sva ta imovina biti podeljena, s obzirom na to da su zajedno ulagali u nekretnine na raznim atraktivnim lokacijama.