Novak Đoković saznao je i jednu dosta lošu vest, a tiče se vremenske prognoze. Očekuje se da Novak i Janik na teren izađu prvi, pošto su igrali dan ranije u odnosu na rivale u četvrtfinalu, a to za sobom povlači i pravi pakao na terenu.

Engleska se već neko vreme nalazi na udaru toplotnog talasa, a petak će biti jedan od najtoplijih dana i baš kada bude startovao Đokovićev meč, temperatura će iznositi 31 stepen.

Srpski teniser je već o tome pričao posle meča sa Romanom Safijulinom na Vimbldonu. Sunce mu ne odgovara i zbog pozicije prilikom podbacivanje loptice za servis.

- Uvek imam problem sa tom pozicijom sunca na početku meča, oko jedan-dva popodne, kada je sunce direktno u nabačaju loptice sa jedne strane. Tada mi ostane senka i posle dva gema praktično ne mogu da vidim loptu - rekao je tada Novak.