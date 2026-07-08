18.47 - Dalje ide i Saša Zverev koji je lako izašao na kraj sa Tejlorom Fricom. Sada su poznati svi polufinalisti.

18.45 - Neverovatan turnir igra Artur Feri. Britanski teniser je dobio specijalnu pozivnicu, a sada je stigao do polufinala pošto je pobedio Flavija Kobolija.

17:15 - Linda Noskova i Marta Kostjuk su izborile plasman u polufinale. Više o tome OVDE.

12.00 - U muškoj konkurenciji će snage odmeriti Tejlor Fric i Aleksandar Zverev i Fabio Koboli i Artur Feri.

11.00 - Na meču protiv Ožea, Novak se baš naljutio, o čemu je reč pogledajte OVDE.

10.02 - Češka teniserka Karolina Muhova igraće u polufinalu Vimbldona, a ima neobičan problem - alergična je na travu.

- Da, tačno je. Alergična sam. Pijem lekove, mnogo lekova. Tablete, sprejeve i kapi za oči - objasnila je Mihova situaciju u kojoj se nalazi.

10.01 - Vimbldon je krenuo da kažnjava, evo šta se desilo.

10.00 - Dobar dan i dobro došli na naš blog posvećen Vimbldonu. Šta se juče dešavalo pogledajte OVDE.