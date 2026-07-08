Britanski teniser je dobio specijalnu pozivnicu za učešće na trećem grend slemu sezone i stigao do polufinala, čime je priredio jednu od najvećih senzacija ikada. Pobedio je Flavija Kobolija sa 3:0 u setovima i tako došao nastavio da živi svoj san.

Feri je 114. teniser sveta i postao je najniže rangirani teniser u polufinalu Vimbldona nakon hrvatskog igrača Gorana Ivaniševića 2001. godine, koji je kasnije osvojio titulu nakon što je dobio "vajld kard".

- Nikada ranije nisam bio u ovakvoj situaciji. Pretpostavljam da će mi ovo biti prvi put. Idemo korak po korak. Nastaviću da radim ono što sam radio prethodnih deset dana. To mi je donosilo rezultate, pa ću nastaviti istim putem i videćemo dokle će me to odvesti - rekao je Feri.

U polufinalu će igrati protiv Aleksandra Zvereva koji je eliminisao Tejlora Frica. Drugi par čine Novak Đoković i Janik Siner.