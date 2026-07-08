Nije se to dopalo Srbinu koji se raspravljao sa supervizorkom turnira Denis Parnel.

-Niste ga zatvarali do 20.30h i sad hoćete da ga zatvorite. Nećete da čekate. Sad je 19.40. Možemo da odigramo ceo set još. Ovo je turnir koji se igra napolju - rekao je Đoković.

Onda je Denis Parnel pokušala da objasni da su istu stvar uradili i za meč Janika Sinera.

-Ne zanima me šta se desilo na Sinerovom meču. Pričam o ovom meču sada. Sećate li se prvog kola. Niste zatvorili do 20.30h i sad hoćete da ga zatvorite. Gde je konstantnost? Toliko ste ponosni na sva vaša pravila, toliko da ih ne poštujete. Nemate pojma šta je pravilo u stvari - poručio je Novak.

Denis mu je na to odgovorila da je doneta konačna odluka i da će biti zatvoren, a za to vreme je Kanađanin pričao sa sudijom u stolici, Šveđankom Luis Azemar Engel.

-Znači, zatvaramo sad krov sigurno? - upitao je Feliks i odmahnuo glavom kad je dobio odgovor. Ni njemu se to nije dopalo.