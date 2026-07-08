Fudbalska reprezentacija Švajcarske je uspela da se plasira u četvrtfinale Mundijala, pošto su posle boljge izvođenja penala (4:3) bili bolji od Kolumbije.

Jedan detalj sa ovog meča iznenadio je sve.

Naime, navijači Kolumbije su se odlučili da ometaju fudbaler na svakakve načine, a kada je Granit Džaka uzeo da šutira, osvanula je i zastava Srbije na tribinama.

Odakle? Niko ne zna, ali su vijorili njom iza gola.

Granit Džaka je uzeo zalet, šutirao je jako i precizno, te ga to nije poremetilo.

Na kraju, Švajcarska je promašila samo jedan penal, kad je Akanađi prebacio čitav gol, dok su kod Kolumbije bili neprecizni Sančez i Ernandez.