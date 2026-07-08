Pre nego što je ostvario sjajan transfer od 55 miliona evra u Bajern, Ismail Saibari ben el Basra (25) je zarađivao „samo“ 19.200 evra nedeljno u PSV Ajndhovenu.

Prema pričama, devojka ga je ostavila jer je smatrala da joj on jednostavno ne može priuštiti način života kakav želi!

A onda sve se promenilo.

Čim je Saibarijev veliki transfer u Bajern postao zvaničan, ona se iznenada niotkuda vratila šaljući izvinjenje za izvinjenjem i pokušavajući da obnovi ono što je već ostavila iza sebe.

Ali, Saibari je bio hladnokrvan i okrutan.

Umesto da odgovori privatno, on je javno otkrio njihove stare razgovore uključujući poruke u kojima je ona jasno stavila do znanja da ne zarađuje dovoljno novca da je izdržava, uz potpuno nova izvinjenja koja je poslala odmah nakon što je transfer u Bajern potvrđen.

Otišla je kada nije imao „ništa“, a pokušala je da se vrati kada ima sve, kada je uspeo, a pride je među najzapaženijim učesnicima Mundijala 2026. Čak je s Marokom eliminisao Holandiju, zemlju u kojoj je fudbalski oblikovan.

Pouka priče: Čuvajte se lažne ljubavi!

Dejan Matić je davno u pesmi „Niko i neko“ objasnio slične situacije:

Nisam bio dobar ja za tvoje društvo

Oduvek si pucala visoko

Ni u čemu prvi, niti plave krvi

da bih tebi zapao za oko,

što me sada tražiš pored njih toliko?

Gde si bila kad sam bio niko?

Kako da ti verujem sada kad sam neko

Pa da s tobom delim ono što sam stek’o?

Suze radosnice

Posle eliminacije Holandije na penale pojavila se slika, uz milion lajkova, koja je obišla svet. Saibari se našao u zagrljaju majke, koja nije krila suze radosnice.