Fudbaleri Argentine su se plasirali u četvrtfinale Mundijala pobedom nad selekcijom Egipta, rezultatom 3:2.

Iako su "faraoni" vodili sa 2:0 u drugom setu i bili nadomak epske senzacije i izbacivanja svetskog prvaka, ipak, dogodio se epski preokret Argentine.

Bivši reprezentativac Faraona, Mohamed Abutrika, oštro je kritikovao suđenje Fransoe Leteksijea posle poraza od Argentine u osmini finala Svetskog prvenstva. Govoreći za beIN Sports, nije krio razočaranje.

-Više sreće sledeći put reprezentaciji Egipta. Hvala igračima na svemu što su pružili. Oteli su nam pobedu, a Mesiju neka Bog oprosti.

Abutrika je potom izneo ozbiljne kritike na račun sudije. Egipćanima je poništen gol u 58. minutu nakon intervencije iz VAR sobe, a onda u finišu nije bilo reakcija "video asistenata", iako je Mohamed Salah pao u kaznenom prostoru gaučosa, pre nego što je Enco Fernandez kompletirao preokret u Atlanti.

-Sudija nije bio pravedan prema nama i oštećeni smo. Treći gol Argentine morao je da bude poništen, jer je prethodno postojao penal nad Mohamedom Salahom, na isti način na koji je nama poništen gol zbog prekršaja Lisandra Martineza - istakao je bivši reprezentativac, pa nastavio:

-Sudija je bio pod pritiskom Argentine i igrači su to osetili. Na kraju smo igrali protiv Mesija, Argentine, sudije i FIFA.

Nekadašnji as smatra da je Egipat bio bolji tokom većeg dela utakmice.

-Protiv Argentine smo 70 minuta igrali gotovo savršeno, ali Mesi je uspeo da preokrene meč.

Posebno je istakao ulogu argentinskog kapitena.

-Bez Mesija Argentina ne bi bila to što jeste na ovom prvenstvu. Svaki drugi igrač bi posle promašenog penala psihološki pao, ali on je u poslednjih 15 minuta promenio tok utakmice.

Uprkos eliminaciji, pohvalio je selektora Husema Hasana i reprezentaciju.

-Ovo je turnir za pamćenje za Husema Hasana i reprezentaciju Egipta. Hvala im na svemu što su uradili. Ponosni smo na vas.