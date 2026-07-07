Fudbaleri Argentine pobedili su posle nestvarnog preokreta selekciju Egipta rezultatom 3:2 i to posle preokreta od 0:2.

Selektor Hossam Hassan nije mogao da sakrije ogorčenje posle dramatičnog poraza Egipta od Argentine u osmini finala Svetskog prvenstva.

Egipat je vodio sa 2:0, imao četvrtfinale na dohvat ruke, ali je Argentina uspela da napravi epski preokret i golom u 93. minutu stigne do pobede od 3:2.

Posle utakmice Hasan je izneo teške optužbe na račun organizatora i suđenja.

-Reći ću ono što mi je na umu bez obzira na posledice. Ovo je očigledno bila nameštena utakmica i ceo svet je to video.

Tu se nije zaustavio.

-I želim da kažem još jednu stvar – ako toliko žele da Argentina pobedi, zašto onda uopšte pozivati ostale da učestvuju?

Njegove reči sigurno će izazvati veliku pažnju fudbalske javnosti, naročito posle meča koji je već izazvao brojne polemike zbog nekoliko spornih sudijskih odluka i burnih reakcija iz egipatskog tabora.