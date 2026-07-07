Lionel Mesi, čovek koji je toliko puta bio heroj Argentine, ovoga puta je u ulozi tragičara. kapiten Gaučosa propustio je zlatnu priliku da sa bele tačke izjednači rezultat u osmini finala Svetskog prvenstva protiv borbenog Egipta.

Igrao se 19. minut kada je Hasan zakasnio sa startom, srušio Taljafika u kaznenom prostoru nakon jednog dubinskog dodavanja, a sudija nije imao dilemu – jedanaesterac za Argentinu!

Loptu je, naravno, uzeo Lionel Mesi. Svi su već videli njegov osmi pogodak na ovom Svetskom prvenstvu, kojim bi se dodatno učvrstio na vrhu liste strelaca. Usledio je kratak zalet, udarac u desnu stranu, ali tamo se pojavio on - Mustafa Šobeir!

Golman egipatskog Al Ahlija pročitao je nameru argentinskog kapetana, paradom u stilu najvećih svetskih asova zaustavio udarac i bacio u trans navijače "Faraona". Šobeir je ovom intervencijom postao junak nacije, dok je Mesi ostao u neverici.

Inače, samo nekoliko minuta ranije, Egipat je poveo golom Jasera Ibrahima.