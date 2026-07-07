Nezapamćeni haos pogodio je Mundijal, a tiče se Francuske i Paragvaja.

Galski petlovi su pobedili južnoameričku selekciju u osmini finala sa 1:0 i prošli u četvrtfinale planetarnog šampionata gde će igrati protiv Maroka u četvrtak od 22 časa po našem vremenu.

Ali, taj meč je ostao u senci ružnih dešavanja van terena...

Naime, paragvajska opoziciona senatorka, Seleste Amarilja se našla u centru neviđenog skandala kada je uputila niz gnusnih rasističkih uvreda Kilijanu Mbapeu.

Nakon utakmice između Francuske i Paragvaja u okviru Svetskog prvenstva 2026. godine, Amarilja je na društvenim mrežama objavila niz uvreda koje su izazvale oštre reakcije Pariza, Asunsiona, ali i same krovne organizacije francuskog fudbala.

Senatorka je Mbapea nazvala "kolorizovanim Kameruncem koji se pretvara da je Francuz", dodajući da je on "novopečeni bogataš, arogantan i ružan". Međutim, tu se nije zaustavila, već je upotrebila šokantno rasističko poređenje:

-On je grubijan koji nije naučio ni da piše. Umesto majčinog mleka, sisao je kokos, a najobrazovanije što je u životu čuo su šimpanze - napisala je Amarilja.

Zvezda Real Madrida i francuske reprezentacije nije ostala dužna. Embape je senatorku nazvao "prezirom vrednom ženom" koja je "nedostojna funkcije koju obavlja".

U sukob se uključio i državni vrh Francuske. Predsednik Emanuel Makron javno je pružio podršku Embapeu, dok je Fudbalski savez Francuske najavio tužbu protiv paragvajske parlamentarke. Čak se i Vlada Paragvaja ogradila od njenih izjava, osuđujući govor mržnje.

Ipak, Amarilja je na današnjoj konferenciji za novinare u Kongresu pokazala određenu dozu kajanja. Iako je povukla rasističke termine, optužila je Mbapea za "rodno nasilje" i "diskriminaciju" jer ju je nazvao nedostojnom.

-Poručila bih mu da pročita moje pismo, ako uopšte zna da čita, i da pazi s kim se kači u Paragvaju. Ronaldinjo je ovde već bio u zatvoru, neka me ne potcenjuje. Mogu da ga tužim za političko i rodnonasilje. On treba meni da se izvini - izjavila je senatorka, aludirajući na hapšenje slavnog Brazilca u ovoj zemlji pre nekoliko godina.

Ona je dodala da iza svega stoji "perverzan plan FIFA" i optužila lokalne političke protivnike za cinizam, tvrdeći da je ona žrtva medijske hajke.