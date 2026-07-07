Crvena zvezda dobila je pojačanje i to iz sopstvenih redova. Naime, Marko Arnautović je samo pet dana posle ispadanja sa Svetskog prvenstva u SAD stigao u Beograd i praktično bez odmora započeće pripreme za novu sezonu sa crveno-belima.

Pripremema se priključuje i Korejac Jong-Vu Seol.

Aranautović je dolazak u Beograd obeležio i slikom stadiona „Rajko Mitić“ iz aviona.

Izvesno je da će Arnautović putovati sa ekipom u Rusiju na utakmicu sa Zenitom 12. jula, ali ne očekuje se da provede mnogo na terenu i moguće je da preskoči taj meč.

Susret sa šampionom Rusije biće generalna proba za Crvenu zvezdu.

Podsećamo, Arnautovićeva Austrija eliminsana je u 1/16 finala od Španije (3:0). Marko je na Mundijalu postigao dva gola, jedan je dao Jordanu, a drugi Alžiru.