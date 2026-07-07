Srpski fudbaler Dejan Stanković vratio se u Inter aktivacijom klauzule o povratku posle sezone u Brižu.

Stankovićev trener biće saigrač njegovog oca Kristijan Kivu, a pomoćnik Rumuna je Aleksandar Kolarov.

- „Imao je veliki uticaj na moju karijeru. Našao me je dok sam još bio klinac u Primaveri i tek počeo da igram ‘ozbiljan’ fudbal. Naučio me je brojnim stvarima, na i van terena. Kivu je učinio da razumem šta je fudbal i da se jedino računa rezultat na kraju - raduje se Stanković zbog saradnje sa Kivuom.

Iznos povratne klauzule za Stankovića koštala je 23 miliona evra, a Briž, klub u kojem je Stanković odigrao prvu utakmicu Lige šampiona, je toliko zaradio od njegovog odlaska u Italiju. Za belgijski tim odigrao je 14 utakmica u elitnom kontinentalnom takmičenju i dao tri gola.