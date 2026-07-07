Mladi češki fudbaler David Jerabek (19) tragično je izgubio život tokom letovanja na grčkom ostrvu Rodos, nakon što ga je na lokalnom putu udario kamion, prenose grčki mediji.

Tragedija se dogodila u utorak ujutru na putu koji povezuje mesta Kalavarda i Kamiri. Prema prvim informacijama, nesrećni mladić je bio na odmoru sa svojom devojkom i njenom porodicom, a kobnog jutra je izašao da trči pored puta.

U jednom trenutku, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, na njega je naletelo manje teretno vozilo (pikap/kombi) kojim je upravljao meštanin.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe hitne pomoći i policije, ali nesrećnom tinejdžeru nije bilo spasa. Lekari su po dolasku mogli samo da konstatuju smrt.