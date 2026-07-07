Legendarni portugalski napadač Kristijano Ronaldo ostavio je neizbrisiv trag u svetskom fudbalu, ali će se njegov nastup na Svetskom prvenstvu 2026. pamtiti i po jednom neslavnom rekordu.

Prema podacima kompanije Opta, Ronaldo je na ovom Mundijalu uputio čak 17 šuteva ka protivničkom golu, ali pritom nije kreirao nijednu priliku za saigrače.

Time je postao rekorder od 1966. godine, otkad se vodi detaljna statistika, po broju udaraca bez ijedne stvorene šanse za ostatak ekipe.

Na drugom mestu ove liste nalazi se Meksikanac Alberto Garsija Aspe sa 15 udaraca na Svetskom prvenstvu 1998. godine, dok treće mesto dele Poljak Jerži Gorgon (1974) i Južnoafrikanac Katlego Mphela (2010) sa po 13 pokušaja. Isti učinak imao je i Rus Denis Čerišev na Mundijalu 2018.

Ovaj podatak dodatno je podgrejao raspravu o Ronaldovoj ulozi u reprezentaciji Portugala tokom završnice karijere. Iako je i sa 41 godinom pokazivao ogromnu želju da bude ključni čovek svog tima, statistika ukazuje da je gotovo sva njegova igra bila usmerena ka završnici akcija, bez značajnijeg doprinosa u kreiranju prilika za saigrače.