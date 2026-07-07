Superliga Srbije u fudbalu zvanično počinje za 10 dana, odnosno 17. jula i to utakmicom na "Marakani" gde će šampion Crvena zvezda dočekati povratnika u elitu - ekipu Mačve od 20 časova.

Isti dan u Pančevu će Železničar dočekati Radnički iz Niša.

U subotu na teren izlazi Partizan na debiju Saše Ilića i to protiv Zemuna na Ubu, takođe od 20 časova za kada je zakazan i duel Novog Pazara i Radničkog iz Kragujevca.

Zanimljivo je da će se igrati i na dan finala Svetskog prvenstva, odnosno dva sata uoči finalne utakmice. Od 19 časova Čukarički igra protiv IMT, Vojvodina dočekuje OFK Beograd, a Radnik igra protiv Mladosti iz Lučana.

Raspored prvog kola Super lige Srbije:

Petak, 17. jul

20.00: Crvena zvezda – Mačva

20.00: Železničar – Radnički (Niš)

Subota, 18. jul

20.00: Novi Pazar – Radnički 1923

20.00: Zemun – Partizan

Nedelja, 19. jul

19.00: Vojvodina – OFK Beograd

19.00: Radnik – Mladost

19.00: Čukarički – IMT