Poslednjim kolom Superlige Srbije spuštena je zavesa na elitni rang srpskog fudbala za sezonu 2025/2026. Sada nam predstoji kratka pauza, pa 18. jula početak nove takmičarske godine koja će biti drugačija od ostalih.

Nova sezona doneće promenu, pa će umesto 16 biti 14 učesnika, dok će od sezone 2027/28 broj učesnika biti dodatno smanjen na 12.

To znači da će sledeće sezone ponovo četiri tima ispasti u niži rang, što je skoro pa trećina lige. To garantuje dosta uzbuđenja.

Timovi koji će tako naredne sezone biti u Superligi Srbije su: Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Čukarički, OFK Beograd, IMT Novi Beograd, Železničar Pančevo, Mačva Šabac, Mladost Lučani, Radnički 1923 Kragujevac, Novi Pazar, Radnički Niš, Zemun i Radnik Surdulica.

Desiće se i dodatne promene. Posle dvokružnog Sistema i ukupno 26 utakmica, igraće se plej-of u kom bi trebalo da bude šest ekipa, dok će u plej-autu igrati osam timova. Prvo mesto u plej-autu garantovalo bi baraž utakmicu za kvalifikacije za Ligu konferencije protiv najslabije rangirane ekipe iz plej-ofa.

Od sezone 2027/28 se sve dodatno menja i gledaćemo samo 12 timova. Igraće se trokružni sistem sa ukupno 33 utakmice. Prvo mesto vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, drugo u kvalifikacije za Ligu Evrope, treće u kvalifikacije za Ligu konferencije dok bi ekipe od 4. do 7. mesta igrale mini turnir za preostalo četvrto mesto u kvalifikacijama za Evropu.

Tim koji završi na 11. mestu igrao bi baraž za opstanak sa drugoplasiranim iz Prve lige Srbije, a samo poslednjeplasirani tim lige (12. mesto) bi direktno ispao.