Fudbaleri Partizana pobedili su Radnik iz Surdulice rezultatom 5:0 i tako spustili zavesu na ovogodišnju Superligu Srbije.
Partizan - Surdulica (5:0)
Stadion Partizana
Sudija: Marko Ivković
Partizan: Krunić - Roganović, Simić, Milić, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - B. Kostić, Vukotić, Trifunović - Natho
Surdulica: Samurović - Gašić, Abubakar, Tremule, Filipović - Popović, Rašković - Duronjić, Lakić, Stojanović - Bogdanović
Drugo poluvreme:
89. minut - Gool! Vukašin Đurđević je strelac! (5:0)
75. minut - Goool! Ponovo, Nemanja Trifinović! Crno-beli vode sa 4:0!
63. minut - Emotivan trenutak za sve u Partizanu! Bibars Natho izlazi iz igre i dobija ovacije navijača!
49.minut - Goool! Nemanja Trifunović za ubedljivu prednost Partizana! (3:0)
46.minut - Počeo je drugi period igre
Prvo poluvreme:
45. minut - Goool! Stefan Milić postiže pogodak, crno-beli vode sa 2:0! Ipak, autogol je postigao Tremule posle provere
34. minut - Izblokiran Dragojević! Korner je izveo Natho, niska lopta je došla do Dragojevića, ovaj je pokušao da šutne, ali je izblokiran i Partizan je dobio još jedan korner. Posle novog se nije desilo ništa
23. minut - Goool! Natho je strelac! Pogodak Izraelca na oproštaju (1:0)
13.minut - Nemanja Trifunović je proturio loptu kroz noge Tremuleu, pa produžio ka Roganoviću. Mladi bek je pokušao da odigra povratnu, ali nije to uradio kako treba
10.minut - Skoro ništa se ne dešava u prvih deset minuta...očekuje se više uzbuđenja u nastavku
4.minut - Slobodan udarac iz vrlo dobre pozicije posle starta Vukašina Đurđevića na 18 metara od gola. Miloš Popović je šutirao, ali samo do živog zida
1.minut - Počela je utakmica u Humskoj!
15.02 - Utakmica će malo kasniti jer se Bibras Natho oprašta od profesionalnog fudbala i ovo će mu biti poslednji meč u dresu crno-belih
14.58 - Igrači izlaze na teren
14.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču poslednjeg kola ovogodišnjeg izdanja Superlige Srbije.
