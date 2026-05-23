Fudbaleri Partizana pobedili su Radnik iz Surdulice rezultatom 5:0 i tako spustili zavesu na ovogodišnju Superligu Srbije.

Pre početka utakmice, Partizan je organizovao ceremoniju oproštaja od kapitena Bibarsa Natha, koji je danas završio igračku karijeru.

Na video bimu u Humskoj išla je Nathova oproštajna poruka, a navijači su skandirali njegovo ime.

Partizan je prvi gol na utakmici postigao u 23. minutu, kada je Natho iskoristio grešku odbrane Radnika i bez većih problema savladao golmana Filipa Samurovića.

Natho je u 44. minutu izveo korner, a posle gužve u šesnaestercu Sandro Tremule je postigao autogol.

Nemanja Trifunović je u 49. minutu postigao treći gol na meču, a zatim je u 76. minutu pogodio za 4:0.

Konačan rezultat postavio je Vukašin Đurđević pogotkom u 89. minutu.

Partizan je sezonu u Superligi završio na trećem mestu na tabeli sa 73 boda i sledeće sezone igraće kvalifikacije za Ligu konferencije.

Radnik je takmičenje u Superligi završio na sedmoj poziciji sa 46 bodova.

Partizan - Surdulica (5:0)

Stadion Partizana

Sudija: Marko Ivković

Partizan: Krunić - Roganović, Simić, Milić, Đurđević - Zdjelar, Dragojević - B. Kostić, Vukotić, Trifunović - Natho



Surdulica: Samurović - Gašić, Abubakar, Tremule, Filipović - Popović, Rašković - Duronjić, Lakić, Stojanović - Bogdanović

Drugo poluvreme:

89. minut - Gool! Vukašin Đurđević je strelac! (5:0)

75. minut - Goool! Ponovo, Nemanja Trifinović! Crno-beli vode sa 4:0!

63. minut - Emotivan trenutak za sve u Partizanu! Bibars Natho izlazi iz igre i dobija ovacije navijača!

49.minut - Goool! Nemanja Trifunović za ubedljivu prednost Partizana! (3:0)

46.minut - Počeo je drugi period igre

Prvo poluvreme:

45. minut - Goool! Stefan Milić postiže pogodak, crno-beli vode sa 2:0! Ipak, autogol je postigao Tremule posle provere

34. minut - Izblokiran Dragojević! Korner je izveo Natho, niska lopta je došla do Dragojevića, ovaj je pokušao da šutne, ali je izblokiran i Partizan je dobio još jedan korner. Posle novog se nije desilo ništa

23. minut - Goool! Natho je strelac! Pogodak Izraelca na oproštaju (1:0)

13.minut - Nemanja Trifunović je proturio loptu kroz noge Tremuleu, pa produžio ka Roganoviću. Mladi bek je pokušao da odigra povratnu, ali nije to uradio kako treba

10.minut - Skoro ništa se ne dešava u prvih deset minuta...očekuje se više uzbuđenja u nastavku

4.minut - Slobodan udarac iz vrlo dobre pozicije posle starta Vukašina Đurđevića na 18 metara od gola. Miloš Popović je šutirao, ali samo do živog zida

1.minut - Počela je utakmica u Humskoj!

15.02 - Utakmica će malo kasniti jer se Bibras Natho oprašta od profesionalnog fudbala i ovo će mu biti poslednji meč u dresu crno-belih

14.58 - Igrači izlaze na teren

14.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču poslednjeg kola ovogodišnjeg izdanja Superlige Srbije.