Obradović je otkaz dobio kasno sinoć, javlja Sportal.

Obradović se na klupu Zvezde vratio 11. oktobra prošle godine, a Mali Kalemegdan napušta sedam meseci kasnije. Do kraja sezone, u domaćem prvenstvu, sa klupe će Zvezdu predvoditi Milan Tomić.

Odlično je Saša započeo drugi mandat u Zvzedi, vezao sedam pobeda u Evroligi, sve je bilo gotovo bajkovito. Ipak, kada je bilo najvažnije, igra crveno-belih se raspala. Ni ove sezone nije izboren plej-of Evrolige, a kap koja je prelila čašu bila je eliminacija od Partizana u polufinalu ABA lige i to posle samo dve utamice.

Na mečevima na fajnal-foru KLS u Nišu koji će biti održan od 29. do 31. maja u "Čairu", Zvezdu će predvoditi Milan Tomić, aktuelni generalni menadžer kluba, koji je već bio trener crveno-belih.

U sezoni 2018/2019. bio je glavni trener Crvene zvezde, sa kojom je osvojio Jadransku ligu i postao šampion Srbije. Međutim, početkom sezone 2019/2020. podneo je ostavku.