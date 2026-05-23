Hrvatski fudbaler Luka Modrić ponovo je na meti zagrebačkog Dinama.

Italijanski novinar Pjetro Balzano Prota je tokom emisije Milan Express lansirao vest da su "modri" ponovo kontaktirali kapitena Hrvatske u nameri da ga vrate u domovinu.

- Mogu da potvrdim da je Dinamo kontaktirao Modrića. Lukin plan je da provede još jednu godinu sa AC pod vođstvom Masimilijana Alegrija, ako se kvalifikuju za Ligu šampiona. Sjajno se proveo i impresioniran je Milanom i organizacijom u klubu - rekao je Italijan.

Ovo nije prvi put da uprava Modrih pokušava da vrati svog nekadašnjeg đaka i kapitena.

Više puta su opipavali puls, a poslednji ozbiljan juriš dogodio se početkom ove sezone. Modrić je tada ipak prelomio, izabrao odlazak na San Siro.