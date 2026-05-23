- Hajde da vidimo kuda idemo i kako će drugi Grend slem turniri reagovati nakon ovoga. Onda ćemo odlučiti. Mislim da to radi dosta igrača. To nije ništa protiv novinara ili bilo koga od vas. Srećni smo što obavljamo obaveze koje imamo, samo ih ograničavamo. Pokušavamo da se stavimo u poziciju u kojoj ćemo malo pričati. Mislim da je to ispravno. Pokušavamo da započnemo nešto. Ništa protiv vas. Ovde smo da obavimo svoje obaveze - rekao je Janik Siner.
Prvi reket sveta Janik Siner govorio je o borbi koju teniseri vode protiv grend slemova zbog niskih nagradnih fondova.
Teniseri i teniserke su odlučili da na predstojećem Rolan Garosu sa predstavnicima medija razgovaraju svega 15 minuta i ta odluka je došla kao vid protesta.
U pitanju je i borba na duže staze, što je Italijan takođe objasnio.
- Ne govorimo samo o nagradnom fondu, već i o penziji, što je veoma važna tema. Takođe i o donošenju odluka. Ko odlučuje kad počinju grend slemovi, tri od četiri grend slema startuju u nedelju, ne znamo da li žele da počinju u subotu ili petak. Želeli bismo da malo pričamo o tome - poručio je Siner.
