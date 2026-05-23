Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković meč prvog kola Rolan Garosa igra u nedelju od 20.15 časova. Rival na startu turnira mu je domaći predstavnik Đovani Mpeči Perikar. Biće to njihov prvi međusobni okršaj.

Njih dvojica zatvaraju program na stadionu Filip Šatrije. Prethodno će igrati Krauz - Benčić u konkurenciji dama od 12 časova, a slede dueli Bonzi - Zverev i Andrejeva - Fero.

Perikar ima 22 godine i 80. je na ATP listi. Glavno oružje mu je servis, a nema dileme da će imati veliku podršku sa tribina u duelu protiv trostrukog šampiona Rolan Garosa.

I ostali srpski treniserki igraju prvog dana. Miomir Kecmanović otvara program na terenu broju osam u 11 časova protiv Fabijana Marožana. Mađar je 52. na svetu, a u jedinom prethodnom susretu savladao je Srbina.

Hamad Međedović zatvara program na terenu broj devet protiv Nemca Hanfmana. Srpski as je slavio u jedinom dosadašnjem duelu. Njihov susret treba očekivati oko 16 časova.