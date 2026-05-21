Nemački teniser Danijel Altmajer imao je slom živaca na turniru u Hamburgu. Altmajera je u četvrfinalu pobedio Amerikanac Tomi Pol sa 6:2, 7:5, ali je meč obeležilo skandalozno ponašanje domaćeg predstavnika.

Altamjer je bio žestoko frustriran i onda je prvo bacio reket na zemlju, pa je krenuo da ga šutira i onda ga je šutnuo ka publici. Malo je falilo da pogodi i navijača u publici u glavu.

Pol je zahtevao od sudije da ga izbaci, ali sudija Fergus Marfi nije to tako video. Umesto toga mu je dao najobičniju opomenu.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je diskvalifikovan sa US Opena 2020. godine zato što je nehotice lopticom pogodio linijskog sudiju. Šta bi tek bilo da je uradio isto što i Altmajer?