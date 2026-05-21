Rud je definitivno u usponu forme i nema sumnje da će omiljen gren slem turnir Rolan Garos dočekati u odličnom raspoloženju. Posle finala Rima došao je i do polufinala Ženeve.

Bio je apsolutno dominantan protiv Alekseja Popirina. Em što je slavio za svega 73 minuta, em što nije dopustio nijednu brejk šansu protivniku. Sam nije bio raspoložen mnogo da poklanja. Iskoristio je prve dve brejk prilike, jednu u prvom i jednu u prvom gemu drugog seta.

Tek u sedmom gemu drugog seta nije iskoristio brejk lopte. Imao ih je dve i taj gem je nekako osvojio australijski teniser. Ali do drugog brejka u drugom setu šesti nosilac je ipak došao i to u poslednjem gemu, kojim je i završio meč.

U polufinalu Rud će igrati protiv Argentinca Marijana Navonea. On je takođe bio ubedljiv. Savladao je Haume Munara 6:2, 6:2 za 96 minuta igre.

Podsećanja radi, Rud je potencijalni rival Novaka Đokovića u osmini finala Rolan Garosa, odlučeno je posle današnjeg žreba u Parizu.