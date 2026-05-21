Kako prenose argentinski mediji lopovi su razbili veliki prozor odakle su ušli u kuću, koja je bila prazna u tom momentu.

-Sve što je vredelo, odneli su, nisu mu ostavili čak ni opremu u kojoj je osvajao turnire, niti olimpijske medalje. Iskoristili su priliku kada ni njegova majka ni sestra nisu bili kod kuće - piše tamošnji Eskju.

Lopovi su uzeli predmete od ogromne sentimentalne i istorijske vrednosti, uključujući trofeje, medalje i rekete iz uspešne profesionalne karijere.

Ukraden je i novac i nakit, a procena je da je šteta milionska.

Del Potro je u karijeri osvojio 22 ATP trofeja, grend slem je šampion (US Open 2009), osvajač je srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, kao i bronzane medalje u Londonu četiri godine ranije.

Uradio je mnogo u tenisu, ali... Stiče se utisak da je mogao mnogo mnogo više. Stručnjaci tvrde da je imao kvalitet da pomuti račune svima. Ipak, povrede su ga urnisale. Jednostavno nije mogao dalje.

Zato među ljubiteljima tenisa kruži priča da je popularni Delpo najveći maler u ovom sportu. Na svu muku koju ima, desila mu se i ova pljačka...