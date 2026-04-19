Jasno je da Novak neće igrati veliki broj turnira kao ranije. Argentinac dobro poznaje Srbina i objasnio je šta mu se dešava u ovoj fazi karijere.

-MIslim da je došao do momenta kad uživa i ubira plodove svega što je uradio. Očigledno, on je svestan svog fizičkog stanja i kako se oseća kad igra tenis protiv jakih momaka kao što su Janik Siner i Karlos Alkaraz - rekao je Delpo.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ali, znate, on je Đoković! Na svakom meču može da pobedi. Poznajem ga, jedino što ga zanima jeste da pobedi Alkaraz ili Sinera, a ako je moguće i jednog i drugog na istom turniru - jasan je Delpotro.