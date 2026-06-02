Reprezentacija Srbije u minifudbalu ostvarila je impresivnu pobedu nad Rumunijom i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva nakon spektakularnog meča u kojem je slavila rezultatom 6:3.

Naši reprezentativci još jednom su pokazali da im duel sa jednim od najjačih timova kontinenta posebno prija, pošto su posle finala Evropskog prvenstva u Sarajevu ponovo savladali Rumune, 4voga puta na još ubedljiviji način.

Srbija je od samog početka nametnula visok ritam i agresivnim presingom primorala protivnika na brojne greške. Takav pristup brzo je doneo rezultat, pa je Stefan Bosnić već u četvrtom minutu sjajnim volejom zatresao mrežu i doneo vođstvo našem timu.

Samo nekoliko minuta kasnije usledila je nova akcija Srbije. Posle odlične kontre i asistencije Jovana Bobara, Čedomir Tomčić povećao je prednost na 2:0 i dodatno podigao samopouzdanje srpskog tima.

Rumunija je uspela da se vrati u meč pred odlazak na odmor, kada je Robu iskoristio trenutak nepažnje naše odbrane i smanjio rezultat. Međutim, Srbija je i u nastavku pokazala karakter. Bobar je fantastičnim pogotkom u 29. minutu ponovo odveo naš tim na sigurniju distancu.

Usledio je period velike borbe u kojem su Rumuni preko Dumitreskua iz penala i Mokanua uspeli da stignu do izjednačenja, pa je rezultat sredinom drugog poluvremena glasio 3:3.

Ipak, tada je usledio odgovor Srbije koji je potpuno slomio protivnika. Marko Vujović je spektakularnim udarcem vratio prednost našem timu, a samo dva minuta kasnije Bobar je svojim drugim pogotkom na utakmici povećao na 5:3.

Rumuni su pokušali sve kako bi se vratili u meč, čak su uveli i golmana-igrača, ali nisu uspeli da ugroze prednost Srbije. Tačku na sjajno izdanje naše reprezentacije stavio je Vujović drugim golom na utakmici, dok je Robu u samom finišu samo ublažio poraz svoje selekcije.

Junak pobede bio je Jovan Bobar sa dva gola i asistencijom, dok su se u strelce upisali još Bosnić, Tomčić i dvostruki strelac Vujović.

Ovim trijumfom Srbija je obezbedila plasman među četiri najbolje reprezentacije na prvenstvu i nastaviće borbu za medalju. U polufinalu će se sastati sa pobednikom duela između Češke i Azerbejdžana, a navijači se nadaju da će naši reprezentativci nastaviti sa partijama kakvu su prikazali protiv Rumunije i izboriti mesto u velikom finalu.