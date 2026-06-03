Reprezentacija Srbije u minifudbalu nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva. Naš tim je u polufinalu izgubio od Azerbejdžana posle penala.

Nakon 50 minuta igre rezultat je bio 1:1. Azerbejdžan je poveo u u 12. minutu kada je Bagirov iskoristio veliku grešku Srbije i lagano obišao Bajića. Tada je zatresao mrežu, a od tog trenutka je Srbija značajno podigla nivo igre.

To se "orlovima" isplatilo samo tri minuta kasnije. Vujović je posle odlične akcije zakucao loptu u mrežu, Gasimov nije mogoa ništa i naš tim je stigao do izjednačenja.

U drugom poluvremenu sličan razvoj događaja. Azerbejdžan je bolje otvorio taj deo igre, pa je usledio odgovor "orlova". Imala je Srbija najbolju šansu u 46. minutu kada je Guberinić sjajno šutirao iz voleja, a Gasimov je bukvalno loptu izvadio sa gol linije.

Rezultat se nije menjao, usledili su penali u kojima je Azerbejdžan bio bolji, pa je tako izborio plasman u finale.