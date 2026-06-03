Basketaši Srbije obezbedili su direktan plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva u Poljskoj.

"Orlovi" su u četvrtom kolu deklasirali Austriju rezultatom 21:11 i sa maksimalnim učinkom osigurali prvo mesto u grupi A.

Srbija je prvog dana bila bolja od Madagaskara i Španije, da bi potom danas savladala i Australiju, pa je okšraj sa Austrijom direktno odlučivao o prvom mestu u grupi.

Dobro se držala Austriju na početku, posle prvog minuta, ali su već u trećem naši basketaši uspeli da naprave potrebnu prednost i odvoje se malo više - 8:4, kada su pogađali Barać, potom Stojačić za dva poena, a onda i Barać još jednom.

Austrija je pokušavala šutem za dva poena da nas uzdrma, ali je Milutinović fauliran na šutu za dva poena i pogodio je oba puta, a onda je Stojačić došao do poena iz druge. Bilo je 14:8 posle pet minuta igre.

Ponovo je Austrija pokušala šutevima za dva poena, ali nije uspela, Nerandžić je igrao dobru odbranu, a onda je Barać preuzeo stvari u svoje ruke. Poentirao je dva puta na polaganju, da bi poenima sa slobodnog bacanja doneo konačnih - 21:11.

Tako će Srbija u sjajnom raspoloženju dočekati nastavak takmičenja.