U beogradskom naselju Čukarička Padina, četvrtu godinu zaredom, održava se humanitarni turnir u basketu 3x3, koji ima za cilj prikupljanje pomoći našem narodu na privremeno okupiranom Kosovu i Metohiji.

Simbolično, turnir se igra na Vidovdan (28. jun), praznik koji nas podseća na žrtvu, veru i istrajnost srpskog naroda, sa početkom u 12 časova. Očekuje se minimum 16 ekipa koje će biti podeljene u četiri grupe. Timovi broje 3+1 člana i igra se po pravilima basketa 3x3. Kotizacija po ekipi iznosi 4.000 dinara, a nagrade su simbolične.

Kao i prethodnih godina turnir će imati isključivo humanitarni karakter, pošto će novčana sredstva od učešća i donacija biti prosleđena ugroženima na Kosmetu.

- Braćo i sestre, dragi prijatelji, pokrećemo našu tradicionalnu humanitarnu Vidovdansku akciju, namenjenu pomoći našem Kosmetu. Plan ovogodišnje akcije je da se, uz Božiju pomoć i učešće dobrih ljudi, pomogne rešavanje stambenog problema porodice Dašić sa severa Kosova, đacima sela Zebince, kao i crkvi Svete Petke u Suvom Dolu – poručuju iz organizacije “Svi za Kosmet”, na čijem zvaničnom sajtu možete pronaći detaljnije informacije o ovogodišnjoj “Vidovdanskoj akciji”.