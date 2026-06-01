Basketaši Srbije pobedili su Madagaskar na Svetskom prvenstvu.

3x3 reprezentacija Srbije u sastavu Stojačić, Milutinović, Barać i Nerandžić je rezultatom 21:14 pobedila Madagaskar i na najbolji mogući način započela Svetsko prvenstvo.

Ono se igra u Varšavi i "Orlovi" će svoj naredni meč odigrati u ponedeljak, takođe, tačnije za nekoliko sati. Od 21 čas i 35 minuta će igrati protiv Španije i to će biti poslednji meč dana.

Što se tiče duela sa Madagaskarom, nije bilo napeto ni u jednom momentu i sve je počelo sjajnom igrom Nerandžića u reketu, a onda su se nadovezali i ostali i problema više nije bilo.

Srbija će od 21.35 igrati protiv aktuelnog šampiona Španije.



Za dva dana, 3. juna, srpski tim će od 19.45 igrati protiv Australije, a od 21.35 protiv Austrije.



Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timevi razigravati za mesto među osam najboljih.



Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije.