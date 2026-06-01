Galatasaraj je završio sezonu u četvrtfinalu šampionata Turske i nije uspeo da se kvalifikuje na Fajnal-for Lige šampiona. Lavovi iz Istanbula sada planiraju novu takmičarsku godinu.

Vladimir Micov, sportski direktor kluba, došao je tek sredinom sezone i nije mogao mnogo da utiče na roster. Ali, biće veoma aktivan kada je u pitanju tim za narednu sezonu.

Osim Nikole Ivanovića, za kojeg je Eurohoops napisao da je već dogovorio saradnju sa Galatom, najpopularniji turski klub zainteresovan je za još jednog bivšeg igrača Crvene zvezde. Luka Mitrović, centar CSKA koji je po odlasku sa Malog Kalemegdana prošlog leta čekao – i dočekao – pravu opciju, trenutno se bori za titulu prvaka u VTB ligi.