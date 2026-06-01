Tokom ove sezone borio se protiv najteže bolesti. Uspeo je da pobedi rak testisa i ponovo zaigra košarku.

Tokom razgovora sa novinarima nakon završetka sezone, Topić je govorio o svemu što je prošao.

-Naučio sam mnogo o sebi. Iskreno, nisam znao koliko sam mentalno jak. Nije bilo lako, ali sam zahvalan što sam prošao kroz ta iskustva. Ona su mi pomogla da sazrim i postanem bolja osoba. Ne bih bio ovde danas da se sve to nije dogodilo. Radujem se tome da ponovo mogu da igram - rekao je Topić.

Govoreći o narednom periodu, naglasio je koliko mu je važno predstojeće leto.

-Samo želim da imam dobro leto i dobru predsezonu. Dolazi Letnja liga i biće veoma važna za mene. Posle toga ću naporno raditi kako bih u novu sezonu ušao potpuno zdrav i nadam se da će tako i biti.

Topić je priznao da još nije dostigao željeni nivo fizičke spreme, ali veruje da će se to promeniti u narednim nedeljama i mesecima.

-Naravno da sam veoma tužan i razočaran načinom na koji smo završili sezonu, ali sam i dalje veoma ponosan na ovaj tim i sve ljude u organizaciji.

Topić je i ove godine, pored svega, pokazao umeće sa loptom. Ako ga zdravlje posluži, mogao bi da ima veliku ulogu u NBA ligi...