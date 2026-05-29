Apsolutni heroj trijumfa bio je neverovatni Viktor Vembanjama.

Francusko čudo od deteta dominiralo je parketom sa 28 poena, 10 skokova i tri blokade, podsetivši na najbolje dane legendi franšize, Dejvida Robinsona i Tima Dankana. "Vembi" je ovim učinkom postao tek treći igrač u istoriji Sparsa sa pet utakmica od 25+ poena i 10+ skokova u jednom plej-ofu.

Sparsi su od samog starta pokazali ogromnu energiju, odgovorivši na težak poraz iz petog meča. Ključni momenat utakmice dogodio se u trećoj četvrtini, kada je San Antonio napravio nestvarnu seriju od 22:0, ostavivši Tander bez poena punih osam minuta.

- Kada igrate iz očaja, to briše sve one male ljudske greške koje pravimo tokom sezone. Morate se boriti stalno, saterani u ćošak. To je najbolja prilika za igru - izjavio je Vembanjama nakon meča.

Pored njega, sjajne role imali su Dilan Harper sa 18 i Stefon Kasl sa 17 poena, dok je Devin Vasel uz 12 poena upisao i dve brutalne blokade koje su podigle halu na noge.

Sa druge strane, aktuelni šampioni iz Oklahome potpuno su podbacili. Prva zvezda tima, Šej Gildžus-Aleksander, limitiran je na svega 15 poena uz loš šut iz igre (6/18). Čet Holmgren je dodao 10 poena i 11 skokova, ali je u jednom momentu ušao u žestok verbalni sukob sa Vaselom, što dovoljno govori o nervozi u taboru Tandera.