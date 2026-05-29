Pre 10 godina jedan klinac postao je hit i to zbog Pepa Gvardiole i Mančester sitija... Seo je taksi, a tamo...

Mališan je tada pretrpeo šok života, a čim je došao sebi, ispalio je rečenicu koja je postala istorijsko proročanstvo: „Sada kada imamo tebe, osvojićemo apsolutno sve!“ Pep mu je tada skromno, uz osmeh, odgovorio: „Sve trofeje? Pokušaćemo!“ I, bogami, nisu samo pokušali – nego su i uspeli.

Deceniju kasnije, sa istorijske distance, te reči odzvanjaju neverovatnom težinom. Čitavih deset godina i čak 20 osvojenih trofeja kasnije, klub je organizovao dirljiv revanš i ponovni susret stare družine. Gde drugde nego – ponovo u taksiju.

Sada sedamnaestogodišnji Brejdon ponovo je seo na zadnje sedište, dok ga je napred sačekao isti čovek...

Tokom emotivne vožnje, dvojac je evocirao uspomene na taj prvi susret, ali i proćaskao o surovoj dominaciji koju su "građani" pod Pepovom dirigentskom palicom uspostavili u engleskom i evropskom fudbalu tokom ove zlatne dekade.

Gvardiola odlazi, ali niko ne može da mu ospori da je uradio neverovatne stvari sa Sitijem...