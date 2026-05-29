Sramotna pljačka koja je potresla čitavu naciju, dogodila se u Sremskoj Kamenici, u kuću Siniše Mihajlovića, u kojoj sada živi njegova majka Viktorija.

Lopovi su prema saznanju "Telegrafa" ukrali stvari neprocenjive vrednosti.

U noći između utorka i srede dok je Mihina majka Viktorija spavala, kriminalci su to iskoristili i upali u kuću. Omamili su je kako bi mogli da ukradu sve što su naumili.

U ovoj kući je Sinišin brat Dražen Mihajlović napravio svojevrstan muzej od rekvizita i predmeta koje je skupljao tokom čitave Sinišine karijere. Tu su bili pehari, dresovi, kopačke, fotografije, pa čak i fotografija iz Borova u koju je pucao nekada najbolji prijatelj Siniše Mihajlovića tokom rata u SFRJ.

Svi ovi rekviziti su svojevremeno izloženi u Beogradu u Muzeju primenjene umetnosti.

Dom Siniše Mihajlovića u Sremskoj Kamenici bio je ispunjen uspomeni na Sinišu, na čitav njegov život, od ranih početaka u Borovu, do slavnih dana u Novom Sadu, Beogradu i širom Italije, kada je bio jedan od najboljih fudbalera tog vremena, pa sve do najtežih momenata i životne bitke sa leukemijom tokom koje je bio inspiracija čitavom svetu zbog načina na koji se nosio sa opakom bolešću.