Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, govorio je na konferenciji pred mečeve nacionalnog tima protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika.

Prvo se osvrnuo na spisak igrača:

-Da krenemo redom... Što se tiče spiska i objave kasnije nego što je uobičajeno, ja tek učitavam neku rutinu. Nekada smo davali spisak previše rano, pa je bilo promena, povreda, okolnosti... Čekali smo najbolji momenat. Moram da istaknem grupu koja je ovde. Sa tačke gledišta raspoloženja i pristupa treningu, koliko oni vide šansu, koliko energije donose... Jako sam srećan zbog toga. Mnogo sam zahvalan igračima koji su se odazvali, pokazali požrtvovanje. Jako dobro znam šta sam rekao na prošlom okupljanju. Malo sam iznenađen, malo mi je krivo, da nismo dobili pozitivan odgovor. Ima puno pojedinaca koji imaju dobre razloge za izostanak. Ima povređenih igrača, onih koji se vraćaju iz povreda, onih sa velikom minutažom. Za neke momke mi je jasno šta mogu da očekujem i nisam srećan zbog toga. Dodatan razlog su igrači koji nemaju jasnu situaciju sa klubovima jer im ističu ugovori i nije dobro da se sada povrede. Imam razumevanja za sve, otvorena su vrata drugim momcima. Oni su podržani od strane 'seniora', to je to", rekao je Paunović.

Na pitanje da li Paunović ima klauzulu za odlazak:

-Ugovori su poverljive stvari, uopšte ne želim da pričam o tome. Ja sam transparentan, ali o tome ne mogu da pričam. Znam šta hoću, šta radim. U ovom poslu svaki dan uživam, učim od ljudi i situacija. Ne dozvoljavam da mi išta remeti - rekao je selektor Srbije.

-Momci koji su ovde u ovom trenutku. Ima par momaka koji su hteli da budu ovde, ali su imali zakazano venčanje. Ja sam ih oslobodio. Mislim da nije idealno da dolaze sa venčanja na utakmicu. Jun je jako kompleksna situacija, iz mnogo razloga. Obazrivo, ali je prilika da se vidi ko je spreman za dodatni napor, kilometar više. Stvaramo jednu grupu igrača koja će nam se još više razjasniti na jesen. Pripremamo mlade igrače koji imaju minutažu u našoj ligi ili nemaju minutažu u inostranstvu. Ovde mogu da se izbore za novi status u svojim klubovima. Drago mi je da radim sa Andrijom Maksimovićem. Radio sam pre šest meseci u klubu, u drugoj zemlji, nisam mogao da ga pratim svaki dan. Ovo je proces, sada se upoznajemo. Neke nisam video. Mnogo mi znači ovo što sada radimo. Koristim svaku priliku da stvorim situaciju koja će nam ići u korist - rekao je selektor.

Niko nije precrtan:

-S obzirom da ne možemo da napravimo generalnu probu, okrenuli smo list. Pokušaćemo da upoznamo mlade igrače, njih sa zahtevima, a mi sa njihovim kvalitetima. Igrači koji izlaze iz povreda, ostali bez ugovora, imaju privatne situacije, rođenje deteta... Ima i onih koji je trebalo da budu ovde, bez obzira na razloge koje su dali. Neću nikoga precrtati, ali moramo to da razjasnimo. Na sledećem okupljanju, eventualno - rekao je Veljko Paunović.

Igrači ne igraju zbog premija?

-Sve što je bilo ranije, premije i pregovori, ne mogu da utičem. Sve što postoji unutar FSS - treba da se rešava unutar FSS. Ne bavim se time. Svakako da je drugačije, da sam ja bio tu ili od sada pa nadalje, dogovor će uvek biti da podržim ono što je pravedno - ističe selektor Paunović.

O tome ko će biti kapiten:

-Što se tiče Strahinje, on je odličan primer. Naravno da postoji međusobno poštovanje, ali to ne treba da se doovodi u pitanje. Spreman je da ide i na dodatni put. To je za pohvalu. Ne volim da 'častim' kapitenskom trakom, to nije poslastica. Svojim postupcima se igračima bliže statusu, a za kapitena je potrebno da ima liderske sposobnosti. On je već sada jedan od kapitena. Videćemo ko će biti kapiten, tu je i Živković - jedan od igrača koji nose reprezentaciju. Ne želim da dovodim u javnost pitanje kapitena. Ne treba da se razvlači kroz tekstove i priče", rekao je Paunović i dodao: "Što se tiče utakmice, to je tim koji ide na Svetsko prvenstvo. Izborili su mesto na Mundijalu 2026. godine. Njihovi igrači su zastupljeni u Portugalu. Imaju fizički potencijal, brzi i eksplozivni igrači, imaju evropski mentalitet jer igraju u evropskim ligama. Želimo da se približimo načinu na koji želimo da igramo. Želimo da izvučemo i najbolji mogući rezultat, a to je pobeda.

Iliću se brat ženi:

-S obzirom na okolnosti i daleka putovanja, pa veliku nadmorsku visinu u Meksiku, rasporedićemo minutažu igračima. Želimo da imamo svežinu, ali i da napravimo rezultat. Ove dve utakmice nam znače u svakom pogledu. Ima dosta igrača koji nisu radili sa mnom i igrali za reprezentaciju, poslužiće nam obostrano", rekao je Paunović i dodao: "Andrej Ilić je bio na spisku od 55 igrača. Konkretno, on nije mogao da dođe. Imam poruku od njega... Mislim da mu se brat ženi. 'Nema potrebe da dolazim po vizu, neću moći da prisustvujem sledećem okupljanju, naporna sezona, rođeni brat mi se ženi 30. maja'. Oravdano, ako ima neki drugi kontekst... Ja ovde radim za reprezentaciju i fudbal.

Drugačije bi bilo...

"Nisam lično shvatio. Ja sam bio igrač, nisam bio pozivan u reprzenetaciju toliko, ali sam uvek bio na raspolaganju. Razumem sve okolnosti, samo okrenemo stranu i usmeravamo se ka onom što je bitno. Tim bi bio drugačiji da se Srbija plasirala na Svetsko prvenstvo. Kada krajnji cilj nije jasan, sve je drugačije. Postoji doza razočaranja, utiče na energiju igrača, na mentalitet... Sve bi bilo drugačije da smo na Svetskom prvenstvu, tukli bi se ko će da dođe", zaključio je Paunović.

Šta Srbiju čeka u Meksiku:

-Meksiko je jedinstveno iskustvo koje će imati naša reprezentacija, njihova poslednja utakmica pred Mundijal. Nacija koja je fanatična za fudbal, na preko 2.000 metara nadmorske visine... Imam iskustva iz te zemlje. Razređenost vazduha utiče i na fudbal. Preporučiću igračima da šutiraju na gol. Evropski golmani su imali problema zbog te razređenosti. Bila je problem kad su udarci izdaleka, ali kada golman ispucava loptu u direktnu akciju je pozitivno - na tome može da se gradi igra. Plan posle je da odmah idem na Svetskom prvenstvo, gledaću SAD - Nemačku, pa opet Nemačku, pa Holandiju, verovatno ću gledati i Nemačku protiv Ekvadora. Ako me pozovu, idem i na finale. Nisam dobar prognozer, ali Španija i još neko. Za sutra, Arsenal dolazi u izvanrednoj situaciji - mentalno i motivaciono - jer su osvojili Premijer ligu. Biće neizvesno", zaključio je selektor Paunović.