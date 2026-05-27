Reprezentativci Srbije nastavili su u sredu pripreme za predstojeće prijateljske utakmice protiv selekcija Zelenortskih ostrva i Meksika. Izabranici selektora Veljka Paunovića odradili su još dva treninga, a stručni štab nastavio je sa postepenim uvođenjem ekipe u radni ritam posle završetka klupskih sezona.

Tokom treninga došlo je do povrede mladog defanzivca Veljka Milosavljevića. Posle lekarskih pregleda utvrđeno je da je u pitanju istegnuće prednje lože, pa je u dogovoru sa selektorom Paunovićem napustio bazu reprezentacije i vratio se u svoj klub, gde će nastaviti proces oporavka.

Prema prvim prognozama, očekuje se da Milosavljević bude spreman za nastup sa omladinskom reprezentacijom Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu u Velsu.

Umesto štopera Bornmuta, selektor je naknadno uputio poziv odbrambenom igraču Javora iz Ivanjice Petru Petroviću, koji je posle odličnih partija u Super ligi Srbije, skrenuo pažnju na sebe i ovog leta potpisao ugovor sa austrijskim Šturmom.

Podsećamo da je konferencija za medije selektora Paunovića zakazana za petak u 13 sati u Staroj Pazovi, a dan kasnije "orlovi" lete za Lisabon gde ih u nedelju očekuje duel protiv Zelenortskih ostrva.