Gajas Zahid je na korak od potpisa za novi klub. Norveški fudbaler je napustio Partizan pre isteka ugovora, a deluje da je već pronašao novi klub.

Kako prenose norveški mediji, Zahih je zadužio opremu Valerenge i sa tim timom trenira u prvim danima nakon odlaska iz Beograda. Sve ukazuje da će to biti njegov naredni klub u kom je i ponikao.

Vezista pakistanskog porekla je napustio crno-bele pre završetka Superlige. Klub iz Humske mu je jasno stavio do znanja da ne računa na njega, što i nije iznenađenje, kada se uzme u obzir da je imao sukob sa trenerom Srđanom Blagojevićem i javno ga kritikovao zbog izbora igrača u tim i bunio se protivnjegovih zamisli na treninzima u prolećnom delu sezone.

Sa druge strane, Norvežani su jedva čekali taj potez. Zahid je svojevremeno igrao za mlađe kategorije Valerenge, pa pet godina bio i prvotimac tog norveškog kluba - koji je sada spreman da ga vrati. U međuvremenu je nastupao za APOEL, Panatinaikos i Ankaraguču. Odigrao je dva meča za seniorsku reprezentaciju Norveške.

U Partizan je stigao 2023. godine. Za to vreme je odigrao 70 utakmica i postigao devet golova uz 14 asistencija. Njegov boravak u Humskoj je dobro počeo, ali su kasnije usledile povrede i drugi problemi, pa je rastanak bio neminovan.