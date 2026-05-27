Selektor fudbalske reprezentacije Ronald Kuman saopštio je danas konačan spisak od 26 igrača na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Na spisku nema Ćavija Simonsa i Džerdija Šutena, koji se oporavljaju od povrede kolena. Kuman je odlučio da sa spiska izostavi i Stefana de Fraja i Džeremija Frimponga.

Na spisku se nalaze - golmani: Bart Ferbrugen (Brajton), Mark Fleken (Bajer Leverkuzen), Robin Rofs (Sanderlend); odbrana: Nejtan Ake (Mančester siti), Denzel Damfris (Inter), Jorel Hato (Čelsi), Jurijen Timber (Arsenal), Miki van de Ven (Totenhem), Virdžil van Dajk (Liverpul), Jan Pol van Heke (Brajton), Mats Vifer (Brajton); srednji red: Frenki de Jong (Barselona), Marten de Ron (Atalanta), Rajan Gravenberh (Liverpul), Džastin Klajvert (Bornmut), Ten Kopmajners (Juventus), Tidžani Rejnders (Mančester siti), Gus Til (PSV), Kvinten Timber (Olimpik Marsej); napad: Brajan Brobi (Sanderlend), Memfis Depaj (Korintijans), Kodi Gakpo (Liverpul), Noa Lang (Galatasaraj), Donjel Malen (Roma), Krisensio Samervil (Vest Hem), Vout Veghorst (Ajaks).

Holandija će na SP igrati u grupi sa Japanom, Švedskom i Tunisom.